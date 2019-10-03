Президент Украины настаивает, что у СБУ должны забрать расследование экономических преступлений

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил основные направления работы Комиссии по вопросам правовой реформы. В частности, он объяснил, что СБУ не должно заниматься расследованием экономических и коррупционных преступлений, а также контрабанды.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Одно из направлений работы Комиссии – законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины.

- А именно – лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям, - отметил Президент.

Кроме того, Комиссия должна предложить идеи для реформы прокуратуры в части внедрения эффективных механизмов для координации роли Офиса Генерального прокурора, согласованных действий органов власти, процессуальной самостоятельности и независимости прокуроров.

Также среди задач Комиссии – разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовного процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.

Комиссия по вопросам правовой реформы является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Ее основная задача – содействие дальнейшему развитию правовой системы государства на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств.

Напомним, что вместо подразделений расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой создадут единую Службу финансовых расследований.

Ранее глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Николаевского отдела «К» СБУ, а его место занял зам, на давление которого жалуются бизнесмены.