Сессия Николаевского горсовета: Мэр предложил исключить из повестки дня более 700 вопросов, но в заседании пропал кворум ОНЛАЙН

В четверг, 3 октября, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 56-й сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, 26 сентября согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв. Также в ходе заседания, стало известно о создании депутатской группы «Николаев» из представителей от фракции «Самопомощь» и двух депутатов от фракции «БПП». Помимо этого, сразу три депутата Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

В зале ведется онлайн-трансляция:

13:03 Мэр Сенкевич предложил сформировать в пакет вопросы с 29 по 720, кроме нескольких вопросов, которые были проголосованы на прошлом заседании, чтобы исключить их из повестки дня и закрыть сессию. 23 депутата поддержали его инициативу. Однако, депутатам не хватило голосов, чтобы исключить вопросы из повестки. Депутат Федор Панченко предложил просто поставить пакет на голосование и закрыть сессию. В тоже время сессия неполномочна - 25 депутатов в зале. В итоге сессию так и не закрыли, и депутаты ушли на перерыв.

12:40 Начальник управления земельных ресурсов Сергей Бондаренко сообщил, что на комиссии по законности было принято решение о снятии с повестки дня всех земельных вопросов - 118 вопрос, чтобы в течении 10 дней их изучить, по причине того, что в норму вступают новые нормы ДБН.

12:14 Глава Николаевского Нацкорпуса Денис Янтарь выступает с трибуны по поводу формулы Штайнмайера, по его мнению этот документ не доработан, а разведение войск приведет к еще большим потерям с украинской стороны. Также он попросил, чтобы депутаты поддержали всеукраинскую инициативу обратиться к правительству, чтобы документ пересмотрели. В частности, Денис Янтарь попросил депутатов «проявить свою позицию».

12:07 Сенкевич предложил закончить обсуждение вопроса по долгам облтеплоэнерго, попросил бюджетную комиссию собраться после заседания сессии вместе с главными распорядителями средств и принять решение. Сегодняшнюю сессию в любом случае закрыть и собраться во вторник на внеочередную сессию.

11:45 Депутат Игорь Копейка отметил, что профильным вице-мэром по данному вопросу является Юрий Степанец, который курирует сферу ЖКХ, однако его нет на сессии. Также он отметил, что на прошлом заедании сессии директор предприятия Николай Логвинов должен был выступит перед депутатами с финпланом, чтобы показать всю ситуацию на КП, однако это протокольное поручение выполнено не было. Помимо этого он заяви, что на каждый год в бюджете города должны быть запланированы дотации на предприятие.

В свою очередь, мэр Сенкевич отметил, что Логвинов передал все финдокументы вице-мэру Александру Омельчуку.

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук сообщил, что единственные выход из ситуации - это постоянные дотации, в частности руководитель предприятия предлагает выделять по 60 миллионов в год. Также он добавил, что город готов к отопительному сезону, несмотря на задержки в зарплате сотрудникам. По его словам, предприятие после окончания отопительного сезону сразу же обращалось к городской власти с данной проблемой, но тем не менее избежать ее не удалось.

Наталья Горбенко предложила собрать бюджетную комиссию сегодня, после заседания сессии, так как ранее депутаты давали поручение отработать возможные варианты перераспределения, так что на сегодняшний день они уже должны быть отработаны. При этом, вице-мэр Александр Омельчук отметил, что данные варианты были отработаны и на прошлой сессии 10 миллионов гривен были выделены предприятию на погашение долгов, а теперь информацию необходимо отрабатывать заново.

Депутат Федор Панченко отметил, что на данный момент есть свободные деньги, которые предназначены на ремонт концерт-холла «Юность», а также около 20 миллионов гривен с реконструкции ДК «Молодежный». Также депутат добавил, что все уже согласились с тем, что вопрос нужно принимать, и поэтому предложил закончить обсуждение вопроса.

10:50 С трибуны выступает Светлана Начинова, которая напомнила всем, что на предприятии сложилась проблемная ситуация, в частности на КП 32 миллиона гривен долгов, сотрудники уже три месяца не получают зарплаты, при этом они продолжают делать свою работу и в срок подготовили город к отопительному сезону. Также она сообщила, что основной причиной больших долгов является то, что в межсезонье предприятие не получает деньги от населения, и в этот период времени содержать предприятие должен город.

Также Светлана Начинова напомнила, что большие долги за электроэнергию, так как на предприятии убыточный тариф. По ее словам, если предприятие не получит деньги, то большинство людей уволиться с КП или будет устраивать забастовки.

Советник директора «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий сообщил, что на КП работает 675 человек, они по сегодняшний день полностью выполнили свои обязательства, и за 6 месяцев зарплату они получали всего дважды - в апреле и июне. В связи с этим, он обратился к депутатам и «принять правильное решение», чтобы город Николаев не остался без отопления.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова напомнила, что за последние четыре года все проекты решений по предприятию всегда были поддержаны, и если сейчас сумма средств будет обоснованной и подготовят соответствующее решение, то вопрос обязательно будет подержан.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что деньги снять неоткуда.

Депутат Наталья Горбенко попросила поддержать обращение сотрудников предприятия и попросила чиновников подготовить проект решения о перераспределение 11,7 миллионов гривен с департамента энергоэффективности, которые сейчас свободны, и вынести его на сессию.

Депутат Анатолий Дюмин отметил, что выделять деньги определенно нужно, но попросил вице-мэра по энергоэффективности Александра Омельчука рассмотреть эффективность руководства КП.

Депутат Саргей Исаков отметил, что теперь депутатский корпус обречен в принятии этого решения, так как времени на обсуждения уже нет.

- На карте стоит не судьба предприятия, а судьба отопительного сезона и горожан. Поэтому предложение следующее: понедельник-вторник вы Александр Федорович назначаете внеочередную сессию, коллега Горбенко сказала откуда можно зять 11,7 миллионов. Мы обречены принимать это решение, - отметил депутат.

Александр Сенкевич проинформировал, что николаевцы задолжали 82 миллиона гривен, при этом город за все время выделил предприятию 89 миллионов 99 тысяч гривен.

Депутат Сергей Сичко попросил предприятие предоставить план выхода из сложившейся ситуации.

Депутат Сергей Карцев отметил, что еще на заседании бюджетной комиссии уже было понимание откуда взять необходимую сумму, а именно те 11,7 миллионов гривен, о которых говорит депутат Наталья Горбенко и деньги ДК «Молодежный».

Юрий Гранатуров напомнил, что приняв в свою собственность предприятие, депутаты взяли ответственность не только за само КП, но и за своевременный пуск отопительного сезона. В частности, он напомнил, что ранее депутаты находили самые креативные законные решения проблем. Поэтому он попросил Сенкевича дать поручение чиновникам подготовить проект решения и сегодня же его согласовать.

Мэр попросил департамент финансов проанализировать выполняемость бюджета Николаева и найти деньги, которые на данный момент не используются. А также попросил депутатов бюджетной комиссии собраться завтра на заседание, чтобы согласовать решение и потом вынести его на внеочередное заседание сессии.

10:40 На сессии зарегистрировалось 30 депутатов и мэр Александр Сенкевич. Мэр сообщил, что две группы людей записались на выступление на сессии - представители «Николаевоблтеплоэнерго» и еще одна группа людей с заявлением.

На сессии присутствует более 30 сотрудников облтеплоэнерго. Депутаты Анатолий Дюмин и Сергей Карцев просят рассмотреть их вопрос первым, так как накануне отопительный сезон, который может быть сорван из-за существующих долгов на предприятии.

10:39 Трое депутатов, которые вышли из фракции «Оппоблок» отсели от своих коллег и теперь располагаются между депутатами фракции «Самопомощь» и депутатами фракции «Наш край».