Сессия ВР: Нардепы рассмотрят законопроекты о столице, незаконном обогащении и реестре педофилов

Верховная рада сегодня рассмотрит закон о столице в первом чтении. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об конфискации незаконных активов, а также закон о концессии, об аренде государственного и коммунального имущества, законопроект относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием. А также Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о внесении изменений в налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

В конце рабочего дня парламент планирует рассмотреть ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта", Избирательный кодекс Украины и о создании открытого реестра педофилов. Отметим, их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.

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10:08 Утреннее заседание Рады открыто - в сессионном зале зарегистрирован 371 народный депутат.

10:01 Верховная рада не планирует пересматривать законопроект об отмене акциза на ввоз автомобилей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев заявил, что президент Украины ведет переговоры с владельцами авто на еврономерах. При этом он отметил, что лично не будет подавать законопроект об отмене акциза.

- Я точно не буду инициировать вопрос пересмотра ставок акциза. Будет ли это делать президент, это, наверное, вопрос его переговоров с этой группой активистов, - сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что принятие законопроекта №1030 12 сентября было последним компромисом. Отметим, в законопроекте предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные «евробляхи» еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

- Не знаю, будет ли оно (решение, - ПН) вообще. Потому что когда мы принимали этот закон, мы говорили о том, что это последний компромисс в этом вопросе, - сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

09:48 Парламент не планирует снижать ставки единого социального взноса (ЕСВ) и нагрузку на фонд оплаты труда. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отвечая на вопрос, планирует ли парламент снижать ставки ЕСВ и нагрузки на фонд оплаты труда, Гетманцев заявил, что Рада не будет уменьшать платежи до уровня сервиса.

"Решать этот вопрос путем уменьшения платежа до уровня нашего сервиса - неправильно. Уровень сервиса нужно подтягивать", - подчеркнул он.