Президент Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не предоставит на заседании Верховной Рады отчет о переговорах с Россией.

Об этом в Facebook написал председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Отметим, ранее партии «Европейская солидарность» и «Голос» пригласили Зеленского в Раду для объяснений, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент.

«Хочу ответить своим коллегам из фракций «Голос» и «Европейская солидарность», которые требуют или отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины как вести эти переговоры. «Отчеты» президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент», - написал Яременко.

Он отметил, что по Конституции именно президент «представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины».

«И он имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров. И опубликование этой тактики и стратегии не всегда полезно», - добавил Яременко.

Нардеп также добавил, что принимать закон об особом статусе будет Верховная Рада.

«Так не будет лучше дать президенту и миру шанс - не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе?» - спросил Яременко.

Напомним, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».