«Наш край» примет участие в местных выборах 2020», – Юрий Кормышкин

Партия «Наш край» примет участие в местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Такое заявление во время мероприятий, посвященных четырехлетию партии, сделал глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин.

Он убежден, что предстоящие местные выборы на долгие годы закрепят не только территориальный устрой области, но и перспективность жизнедеятельности громад. Это будут не локальные выборы, а повсеместные, которые закрепят статус территориальных громад для всех без исключения населенных пунктов. По его мнению, от качественного состава местных советов и будет зависеть курс развития этих громад и Николаевской области в целом.

«Местные выборы столь большой значимости в нашей стране еще не проходили. Избранные местные советы будут нести глобальную ответственность за развитие своих громад и региона в целом. На карте Николаевской области не останется и клочка земли, которая бы не входила в состав объединенной громады. Это новый принцип работы не только для новоизбранных громад, которым в первый год жизни предстоит заякорить главные позиции финансово-экономических показателей, но и для областного совета, которому нужно будет перестроиться на кардинально другую работу, главным принципом которой станет разработка и внедрение программ социально-экономического развития области не по районам – по громадам», - озвучил Юрий Кормышкин.

Глава партии «Наш край» убежден, что от качества проведения выборов, зависит будущее области.

«Если выборы пройдут на «хайпе» и в местные советы зайдут некомпетентные люди, то у нас ничего не получится. Интриги и политические манипуляции, пиар в предстоящем созыве не то, что излишни, они станут ядом для реформы децентрализации. В первую «пятилетку» должны работать опытные люди в своих сферах деятельности, потому что с нуля нужно будет заниматься вопросами жизнеобеспечения, культурной сферой, всем, что связано с образованием наших детей, транспортным соединением, медицинским обеспечением и т.д. Это работа для людей, которые понимают, как нужно выстраивать систему управления ресурсами. Если местные советы будут несбалансированными, а депутаты неподготовленными к активной и усердной работе, то мы проведем не выборы и завершение реформы, а справим похороны идеи децентрализации», - подчеркнул Юрий Кормышкин.

Он подтвердил, что «Наш край» примет участие в местных выборах-2020 и к подбору кандидатов подойдет ответственно и жестко. По мнению Юрия Кормышкина в рядах партии не будет тех, кто не готов приходить на сессии и отрабатывать вопросы громад.

«Мы всегда очень ответственно подходили к вопросу подбора кандидатов для нашей партии. Конечно, иногда были и ошибки, которые мы исправляли. Активно ведем работу по кадровому резерву. Уже сегодня начинаем подбор кандидатов для предстоящих выборов. «Наш край» и я, как руководитель, понимаем, что важен не процент, который наберет партия, не количественные показатели, а качественный подбор. Потому что, сколько бы ты не набрал, если человек не работает, не старается, не компетентен, все старания будут напрасны», - сказал Юрий Кормышкин.

Стоит отметить, что последние выборы в советы объединенных территориальных громад состоялись 30 июня текущего года. На этих выборах партия «Наш край» закрепила свои лидерские позиции – первое место по количеству депутатов местных советов ОТГ. Как отметил Юрий Кормышкин, это самое большое достижение партии.