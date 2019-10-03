Соратник Медведчука нардеп Козак заявил, что его допросили по делу о терроризме и легализации средств

Владелец телеканалов «112 Украина» и «Newsone» народный депутат от «Оппозиционной платформы за жизнь» Тарас Козак заявил, что его допросили по делу о терроризме и легализации средств, полученных незаконным путем.

Об этом он сказал в комментарии «112 Украина».

- Меня сегодня допрашивали по трем статьям – это терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем. Это сегодня для меня стало новостью. Спрашивали про телемост (между Украиной и Россией - ПН). Задавали еще разные вопросы, - сказал Козак.

Также он заявил, что не признает обвинения и обвинил действующую власть в политическом давлении и политических преследования.

Ранее сообщалось, что Козак является приближенным к Виктору Медведчуку. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014 избрался в парламент от «Оппозиционного блока».

Согласно данным из открытых источников, 18 января 2018 Козак был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также он является миноритарным владельцем табачного монополиста «Тедис» («Мегаполис-Украина»). Совладельцем компании является российский олигарх Игорь Кесаев.

Также ранее СМИ сообщали, что Козак вместе с Медведчуком и бизнесменом Нисаном Моисеевым регулярно летают в Россию на частном самолете.

Отметим, что Козак юридически является владельцем телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые подконтрольны Медведчуку.