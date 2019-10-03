Президент Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в указе президента.
В указе Зеленского говорится: «назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Как известно, 30 сентября президент Владимир Зеленский удовлетворил заявление Александра Данилюка об отставке.
Справка: Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.
Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007).