Президент Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Алексей Данилов Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе президента.

В указе Зеленского говорится: «назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Как известно, 30 сентября президент Владимир Зеленский удовлетворил заявление Александра Данилюка об отставке.

Справка: Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007).