На Одесчине 16-летний подросток на родительском «Mercedes» спровоцировал смертельное ДТП

В среду, 2 октября, в районе города Черноморска Одесской области произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, в результате которого погибло два человека.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Известно, что подросток взял у родителей автомобиль «Mercedes», обгонял других участников дорожного движения, но не справился с управлением, в итоге – столкновение с «Москвичом» и «Honda».
В результате удара 75-летний водитель «Москвича» погиб на месте, его 68-летняя пассажирка, получившая травмы различной степени тяжести, умерла в больнице. «Honda» получила незначительные повреждения.
Напомним, в Чернигове подросток, который взял у деда машину и ездил без прав, на скорости врезался в дерево – погибли четыре человека.