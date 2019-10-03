На Одесчине 16-летний подросток на родительском «Mercedes» спровоцировал смертельное ДТП

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В среду, 2 октября, в районе города Черноморска Одесской области произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, в результате которого погибло два человека.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Известно, что подросток взял у родителей автомобиль «Mercedes», обгонял других участников дорожного движения, но не справился с управлением, в итоге – столкновение с «Москвичом» и «Honda».

В результате удара 75-летний водитель «Москвича» погиб на месте, его 68-летняя пассажирка, получившая травмы различной степени тяжести, умерла в больнице. «Honda» получила незначительные повреждения.

Напомним, в Чернигове подросток, который взял у деда машину и ездил без прав, на скорости врезался в дерево – погибли четыре человека.

Роман Свиридов

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