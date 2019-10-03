«Зрада отменяется»: Зеленский записал обращение к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к народу Украины из-за формулы Штайнмайера.

Соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».

- Сегодня существует единственная площадка, на которой эти вопросы (урегулирование конфликта на Донбассе – ПН) могут обсуждаться на наивысшем уровне – это встреча в «нормандском формате»…На пути к этому была одна преграда, наибольшая страшилка последних недель – «формула Штайнмайера», – сказал Зеленский.

По его словам, «формула» не предусматривает, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса.

- Предусматривается ли, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулами автоматов? Нет. Почему три года назад президент (Петр Порошенко – ПН) заявлял о начале имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину? – сказал Зеленский.

- Эта формула говорит об одном – когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса, а именно после проведения там местных выборов, которые состоятся согласно Конституции Украины, законам Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы состоялись согласно международным демократическим стандартам. Вот с чем согласилась Украина в Минске.

- Подписывали ли мы договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР»? Нет. Мы отправили отдельное письмо Сайдику (спецпредставитель ОБСЕ на мирных переговорах – ПН), где засвидетельствовали утверждение позиций по тексту «формулы».

- Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Дальше будет встреча в «Нормандском формате» вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обговорим пути прекращения войны на Донбассе. Моя позиция в этом вопросе четкая и совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина и там должен наступить мир, полностью прекратиться огонь, произойти полный вывод всех иностранных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен пройти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой. И выборы должны пройти не под дулами пулеметов, а по украинским законам, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей. С возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами. Все это мы будем обговаривать на встрече в «Нормандском формате».

- Будет ли там подписываться новый закон про особый статус? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не пересечем ни одну красную линию.

- Никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий.