Сессия ВР: Нардепы рассмотрят во втором чтении ряд законопроектов, в том числе об изменениях в УПК и депутатской неприкосновенности ОНЛАЙН

В пятницу, 4 октября, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, на которой рассмотрят ряд законопроектов во втором чтении, связанных с депутатской неприкосновенностью, судейскими органами и изменениями в УПК.
Об этом сообщается на сайте парламента.
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10:52 Парламент начал рассмотрение вопроса о назначении состава Центральной избирательной комиссии.
10:14 На заседании Верховной Рады зарегистрировались 374 народных депутата.
10:01 Верховная Рада планирует рассмотреть постановление «О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины».
Ряд законопроектов планируется к рассмотрению во втором чтении, среди которых:
- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства», № 1009.
В этом проекте идет речь о ликвидации части депутатской неприкосновенности, прослушка для НАБУ, а также отмена так называемых правок Лозового.
- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», № 1008;
- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», № 1031.
Отметим, что здесь имеется в виду возобновление наказания за незаконное обогащение. Ранее эта статья Уголовного Кодекса по решению Конституционного суда была отменена.
Также во втором чтении планируется рассмотреть ряд законопроектов, касающихся организации работы парламента и народных депутатов, в частности, проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины», № 1035-2.
Во время вечернего сессионного заседания Верховная Рада планирует рассмотреть Программу деятельности Кабинета Министров Украины.
Кроме того, в повестке дня рассмотрение в первом чтении двух законопроектов касающихся совершенствования администрирования налогов.