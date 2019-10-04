Глава МИД анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и Россией на следующей неделе

Вадим Пристайко Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными с РФ на следующей неделе.

Такое заявление он сделал в четверг, 3 октября, в эфире ток-шоу «Право на владу».

«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», - подчеркнул Пристайко.

Также он отметил, что формула Штайнмайера «является лишь частью процесса, который начал Зеленский». Министр в шутку назвал это «планом Зеленского» и заявил, что в его рамках уже удалось добиться возвращения украинцев из российского плена.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера» и записал видеообращение.