«Я услышал призыв Зеленского к единству», – Порошенко уже готов присоединится к реализации Минских договоренностей

Народный депутат Петр Порошенко заявляет, что услышал призыв Президента Украины Владимира Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах», – написал Порошенко, отметив, что согласен с большинством тезисов Зеленского относительно Минских соглашений.

Он отмечает, что должна быть четкая дорожная карта реализации Минских договоренностей: «сначала безопасность, потом - политическое урегулирование». Он также сказал о готовности предоставить первым лицам государства подобную дорожную карту.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».

3 октября Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к народу Украины из-за формулы Штайнмайера.