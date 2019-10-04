На Николаевщине стартовал проект LIFT для открытого поиска председателей районных государственных администраций

Николаевская область присоединилась к инициированному командой Президента Украины Владимира Зеленского проекту LIFT, предусматривающий проведение открытого конкурсного отбора на должности председателей местных государственных администраций.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
«Это очень важный шаг для всех нас, ведь на местах должны руководить ответственные и честные люди, понимают, как развивать нашу область и страну. Эти люди станут генераторами идей и качественных изменений в жизни каждого жителя Николаевщины», - отмечает председатель областной государственной администрации Александр Стадник, комментируя старт этой важной инициативы.
LIFT - это платформа, которая наконец даст толчок для новых изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, сформируют правительство, как удобный сервис для каждого гражданина Украины.
Итак, если:
- вам не безразлично будущее страны и Николаевской области;
- вы хотите изменений;
- есть интересные идеи и знаете, как воплотить их в жизнь;
- умеете мыслить масштабно и стратегически,
то оставляйте свое резюме https://lift.net.ua/vacancy/Mykolayivrda и получите возможность стать частью команды, которая изменит страну!
Больше о проект на ресурсе: https://lift.net.ua/
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