ЦИК провела первое заседание в новом составе, где избрала главу и его заместителя

Олег Диденко (фото: УНИАН) Новым главой Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Его кандидатуру поддержали 16 членов Центризбиркома. Кроме этого, состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии в новом составе. Во время заседания планируется избрать также заместителей главы ЦИК и секретарь.

Кроме того заместителем главы ЦИК 15 членов избрали Сергея Дубовика. Один член ЦИК был проголосовал против.

Как известно, на заседании Верховной Рады в пятницу, 4 октября, народные депутаты утвердили новый состав ЦИКа: Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллин, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармази, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого, Юрия Фрицкого.

Напомним, что 13 сентября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект «О досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК» и распустила весь состав Комиссии.