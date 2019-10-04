Экс-нардеп Пашинский назвал подозрение ГБР «местью Портнова» и не жалеет, что прострелил мужчине ногу

Народный депутат Украины V-VIII созывов Сергей Пашинский назвал дело ГБР относительно себя местью главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в 2017 году около Киева Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове. Подстреленный нардепом Пашинским мужчина заявил, что нардеп от фракции «Народный фронт» направил на него пистолет без предупреждения.

Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении и будет просить арестовать Пашинского.

«Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова», – написал Пашинский.

Далее он пишет о том, что стоял с Портновым по разные стороны баррикад во время Майдана, а потом добавил, что не жалеет о применении оружия во время конфликта с мужчиной в 2017 году.

«Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого «юриста Янукович», могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя. Борьбу за честное имя свое и своей семьи буду продолжать, пока не будет восстановлена ​​справедливость, несмотря на влияние портновых», – написал Пашинский.

Стоит напомнить, что ранее начальник Центра развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что нардеп Сергей Пашинский и его люди «сидят на потоках» и «контролируют полностью рынок» Министерства обороны.