ЦИК зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо Коваленко, которую назначили замруководителем Офиса президента

Центральная избирательная комиссия в субботу, 5 октября, на заседании зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом от политической партии «Слуга народа».

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Как известно, Верховная Рада постановлением от 10 сентября 2019 года досрочно прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко, избранной на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуга народа», в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

В связи с этим, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Александра, Копыленко, включенного в избирательный список партии «Слуга народа» под № 135.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 4 сентября Анну назначил Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.