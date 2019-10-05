В Офисе Президента обсудили вопросы безопасности жителей Донбасса и запланировали туда визит на следующей неделе

На следующей неделе представители украинской власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.

Об этом шла речь в ходе встречи, посвященной вопросам безопасности и обороны, передает пресс-служба Офиса Президента.

На мероприятии кроме Владимира Зеленского присутствовали начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.

Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него.

«Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан», – говорится в сообщении.

Также в Офисе Президента показали фотографии с места строительства моста.

Напомним, что возле разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская через реку Северский Донец установили веб-камеру.