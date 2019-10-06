Зеленский заявил, что Трамп не требовал расследование по Байдену в обмен на «статусную» встречу в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что администрация Белого дома не выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление он сделал в интервью японскому агентству Kyodo, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, он не получал никаких условий для встречи с Трампом. В частности, от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

«На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были», – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что в рамках действующей Конституции Украины у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.