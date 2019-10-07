Президент Зеленский поручил упростить перемещение граждан через линию разграничения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщается в указе №738 от 7 октября, опубликованном на сайте Офиса президента.

Указ был издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда «Станица Луганская» и других контрольных пунктов въезда/выезда.

«Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и о выезде лиц, перемещении товаров с этих территорий», - отмечается в документе.

Также правительству поручено организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля.

Кроме того, Кабмину необходимо четко нормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования КПВВ, обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

Подчеркивается также, что Генеральный штаб Вооруженных сил должен предоставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники.

Также Генштабу поручено обеспечить своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец и бесперебойное функционирование КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, разведение войск Петровском и Золотом в понедельник, 7 октября, не началось из-за недавних обстрелов боевиков.