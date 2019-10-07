В Верховную Раду внесли новый законопроект о прослушке народных депутатов

В Верховную Раду Украины внесли депутатский законопроект, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов.

Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает РБК-Украина

Стоит отметить, на прошлой неделе Монастырский анонсировал, что в Раду внесут новый законопроект о прослушке депутатов ВР.

- Регистрируем законопроект, который будет касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов. Согласовывать соответствующие ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать - судья апелляционного суда. Это абсолютно законная позиция, поскольку отменена депутатская неприкосновенность. Собственно, у Верховной Рады не будет права давать согласие на задержание, обыск и открытие производств в отношении депутатов, - рассказал парламентарий о содержании законопроекта.

Напомним, парламент в пятницу, 4 октября, в повторном втором чтении поддержал законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского, которым в первом чтении предлагалось разрешить прослушку народных депутатов. Но ко второму чтению разрешение на прослушку убрали из документа.