В Николаевской ОГА предлагают построить еще пять амбулаторий за 65 миллионов неиспользованной субвенции

В Николаевской областной государственной администрации предлагают использовать остаток медицинской субвенции – 65 миллионов на строительство еще пяти амбулаторий, или перенести их в областной бюджет на 2020 год.
Об этом шла речь в понедельник, 7 октября, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
С докладом перед депутатами выступил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев. Отвечая на вопросы депутатов, он заявил, что недостроенными из 14-и остались 2 амбулатории – В Мешково-Погорелово и Сухом Еланце. Также но отметил, что к концу года 65 миллионов гривен медицинской субвенции остались неиспользованными. В связи с этим есть идея либо достроить за них еще пять амбулаторий, либо просить о том, чтоб их перенесли в бюджет области на 2020 год.
— На сегодняшний день в остатке 65 миллионов. Но мы подали в Минрегионстрой документы на согласование на строительство пяти амбулаторий в этом году. (…) Параллельно с этим мы написали два письма – одно от имени управления в Минздрав, второе от имени облгосадминистрации в Минрегион на то, чтобы субвенция перешла на 20-й год, - сказал Павел Георгиев.
В ответ на это депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, почему осталась неиспользованной такая сумма.
Заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир описал процедуру строительства амбулаторий, отметив, что процесс занимает много времени и не все деньги могут быть использованными до конца года.
— Процедура соглашения, отвода земли и всего остального нуждается в разрыве по времени. Когда появляются готовые участки, средства выделяются. Для того, чтоб они не были потрачены на другие цели и не была завалена медицинская реформа, выписано направление, на что они могут использоваться. У нас появилось сейчас готовых пять новых амбулаторий. Там есть земельные участки, там местные бюджеты готовы финансировать, - отметил Александр Кушнир.
Напомним, в марте сообщалось, что на Николаевщине завершается строительство сельских амбулаторий, которое началось по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в рамках программы развития сельской медицины. Уже в этом месяце часть из заявленных 14 амбулаторий будет сдана в эксплуатацию.