В Николаевской ОГА предлагают построить еще пять амбулаторий за 65 миллионов неиспользованной субвенции

В Николаевской областной государственной администрации предлагают использовать остаток медицинской субвенции – 65 миллионов на строительство еще пяти амбулаторий, или перенести их в областной бюджет на 2020 год.

Об этом шла речь в понедельник, 7 октября, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С докладом перед депутатами выступил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев. Отвечая на вопросы депутатов, он заявил, что недостроенными из 14-и остались 2 амбулатории – В Мешково-Погорелово и Сухом Еланце. Также но отметил, что к концу года 65 миллионов гривен медицинской субвенции остались неиспользованными. В связи с этим есть идея либо достроить за них еще пять амбулаторий, либо просить о том, чтоб их перенесли в бюджет области на 2020 год.

— На сегодняшний день в остатке 65 миллионов. Но мы подали в Минрегионстрой документы на согласование на строительство пяти амбулаторий в этом году. (…) Параллельно с этим мы написали два письма – одно от имени управления в Минздрав, второе от имени облгосадминистрации в Минрегион на то, чтобы субвенция перешла на 20-й год, - сказал Павел Георгиев.

В ответ на это депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, почему осталась неиспользованной такая сумма.

Павел Георгиев Татьяна Демченко Александр Кушнир

Заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир описал процедуру строительства амбулаторий, отметив, что процесс занимает много времени и не все деньги могут быть использованными до конца года.

— Процедура соглашения, отвода земли и всего остального нуждается в разрыве по времени. Когда появляются готовые участки, средства выделяются. Для того, чтоб они не были потрачены на другие цели и не была завалена медицинская реформа, выписано направление, на что они могут использоваться. У нас появилось сейчас готовых пять новых амбулаторий. Там есть земельные участки, там местные бюджеты готовы финансировать, - отметил Александр Кушнир.

Напомним, в марте сообщалось, что на Николаевщине завершается строительство сельских амбулаторий, которое началось по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в рамках программы развития сельской медицины. Уже в этом месяце часть из заявленных 14 амбулаторий будет сдана в эксплуатацию.