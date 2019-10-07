«Попытка упростить процесс выполнения Минских соглашений», - Штайнмайер рассказал, что содержит его «формула»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

Об этом он сказал в комментариях ВВС.

- Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными ... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (предложенных в соглашениях. - Ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовать, - сказал Штайнмайер.

Отвечая на вопрос ВВС, какой была роль России в создании этой формулы и являются ли правдивыми слова Петра Порошенко, что она «написана» в Кремле, президент Германии сначала отметил:

- Во-первых, я не понимаю ваш вопрос.

Но дальше он рассказал, как возникла «формула».

- Таким образом аргумент (о российском влиянии. - ПН) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко. - ПН)

Вероятно, отмечает издание, Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015, то есть четыре года назад. А в октябре 2016 встреча в таком формате состоялась в Берлине и она была последней.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».