На пресс-секретаря Зеленского написали заявление в полицию из-за «препятствования журналистской деятельности»

Журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель.

Об этом журналист сообщил у себя в Facebook.

По его словам, заявление касается нападения на журналиста Сергея Андрушко и других эпизодов.

Журналист обратил внимание на то, что действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку, применив физическое воздействие по отношению к журналисту, Мендель умышленно воспрепятствовала осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за что предусмотрена ст. 171 УК Украины.

«Это не единичный случай препятствования законной деятельности журналистов и выполнению Президентом Украины своих конституционных обязанностей со стороны данного лица. Так, например, 15 сентября 2019 она оттолкнула журналиста «Радио «Свобода» Кристофера Миллера от Президента Украины, чем помешала Главе государства завершить ответ на вопрос, а журналисту — выполнять свои профессиональные обязанности», — добавил Яневский.

В связи с этим журналист просит начать уголовное производство в отношении Мендель.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента Зеленского оттолкнула журналиста, который хотел задать ему вопрос.