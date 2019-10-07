«Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать», - нардеп от «Слуги народа»

К народным депутатам ходят бизнесмены и просят за что-то проголосовать, а за что-то не голосовать.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам Ольги Василевской-Смаглюк, недовыполнение бюджета составляет около 20 млрд грн.

- Я на встрече с премьером спрашивала, правда ли, что у нас недовыполнение бюджета 100 миллиардов. Гончарук мне сказал: нет, не 100, но есть, - рассказала нардеп.

На вопрос интервьюера, на сколько недовыполнен бюджет, Василевская-Смаглюк ответила:

- Он не уточнил. Мне кажется, что это 20 миллиардов по приватизации, которая полностью провалена. А также ОВГЗ и недополучение средств по импортному НДС по курсу 28, а не 24 гривен за доллар. Кроме того, у меня сосед - импортер, не вникала, какие именно товары он возит, но жалуется, что все стоит, ничего не двигается.

- Я таможней сейчас не плотно занимаюсь, поэтому боюсь сказать, например, что Нефьодов бездействует. Тут два варианта: или переподчинить потоки, или наладить работу. Я думаю, к Нефьодову сейчас стройными рядами идут контрабандисты. Как и к народным депутатам тоже ходят бизнесмены и просят за что-то голосовать, а за что-то не голосовать. Чего греха таить? Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать, - поделилась нардеп.

По словам нардепа, нужно менять не только руководящий состав таможни, а и саму систему.