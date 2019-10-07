Бывший директор «1+1» может занять должность главы Киевской госадминистрации, которую хотят забрать у Кличко

Экс-генеральный директор телеканала «1+1», народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации.

Об этом сообщает «Радио НВ».

- Подал [декларацию о доходах]. Там [в информации о том, что Ткаченко может возглавить КГГА] есть такая ключевая фраза – «может». Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение Президента, - сообщил он.

Кабинет министров 4 сентября поддержал представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА. Сам столичный глава назвал этот шаг незаконным и противоречащим Конституции.

Журналисты ранее высказывали мнение, что лишение Кличко должности главы КГГА поможет новой власти получить контроль над Киевом. В таком случае у Кличко останутся сравнительно небольшие полномочия.

Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Андрей Богдан навязывал ему «смотрящего». Якобы Богдан пытался заставить его координировать свои действия с застройщиком Андреем Вавришем или директором 1+1 Александром Ткаченко. Тогда же Кличко заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Александра Ткаченко.