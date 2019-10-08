Боевикам не дадут избираться в Раду, – Пристайко

В случае урегулирования ситуации в Донбассе боевики террористических организаций «Л/ДНР», которые воевали против Украины, не смогут избираться в Верховную Раду, и Украина четко отстаивает эту позицию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 7 октября в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает «Зеркало недели».

«Мы хотим объяснить украинскому народу то, что его безопасность – это приоритет для нас, для нового правительства. То, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства – это приоритет для нас. Возвращение нашей земли, в частности Крыма – это приоритет для нас... И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... И не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая «красная линия». И таких «красных линий» очень много – в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение», – заявил министр.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».