Экс-нардепу пяти прошлых созывов объявили о подозрении в получении мошенническим путем кредитов на миллиард гривен

Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств «Уксиббанка» бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО «УкрСиббанк» сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины», - говорится в сообщении.

По данным Украинской правды, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и «Партии «Возрождение» Дмитрии Святаше.

Следствие установлено, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АИС» мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО «УкрСиббанк» в качества кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

Экс-нардепу инкриминируют совершение преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа с целью использования его как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

В рамках данного уголовного производства ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации «АИС», а также топ-менеджерам ООО «Импульс-В» (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

Напомним, в Киеве суд отправил под стражу экс-нардепа Пашинского, который ранил из пистолета человека.