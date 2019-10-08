Генпрокурор Рябошапка назначил своим заместителем еще одного соратника Гриценко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что приказ о назначении Рябошапка подписал 8 октября.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора», - говорится в сообщении.

Отметим, Трепак от СБУ занимался расследованием дела «бриллиантовых прокуроров». Ранее Трепак просил освободить его от СБУ «в связи с невозможностью выполнения возглавляемым мною специальным подразделением определенных законом задач по противодействию коррупции и организованной преступности из-за пребывания в должности генерального прокурора Украины Шокина».

Также Трепак передал в НАБУ «черную бухгалтерию» Партии регионов с информацией о $2 миллиардах взяток.

Напомним, ранее Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем - главным военным прокурором, а Виталия Каська - своим первым заместителем.

Справка: Виктор Трепак в 1997 закончил Львовский государственный университет им. Ивана Франка, в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Нацакадемии внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины.

С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Нацакадемии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета им. Иван Франка. Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.

Стоит отметить, что Виктор Трепак шел пятым номером в списке партии Анатолия Гриценко «Гражданской позиции» на прошедших парламентских выборах.