Заместителем главы Николаевской ОГА может стать чиновница мэрии, фигурировавшая в коррупционном деле

фото Татьяны Стахевич с Facebook На пост заместителя главы Николаевской областной государственной администрации претендует главный бухгалтер Управления коммунального имущества Николаевского городского совета Татьяна Стахевич.

Об этом свидетельствует информация в декларации кандидата на пост заместителя главы ОГА.

На сайте Открытого реестра национальных публичных деятелей Украины сообщается, что Стахевич в 2016 году работала специалистом в фирме ООО «Профи Аудит». В этом же году она занимала должность руководителя регионального отделения Фонда государственного имущества в Херсонской области и уволилась 17 мая, уйдя работать в Николаевский городской совет на пост главного бухгалтера управления коммунального имущества.

В херсонском издании «МОСТ» сообщается, что Татьяна Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В Едином реестре досудебных решений указано, что в 2016 году Татьяну Стахевич подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы.

При этом, согласно определению суда в другом производстве, в августе 2016 Татьяна Стахевич подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-то деньги.

«Допрошенная в качестве потерпевшей по данному уголовному производству Лицо_3 показала, что с 03.09.2015 года по 29.04.2016 года она работала в должности начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополя. 13.04.2016 года ей на мобильный телефон № +380665452455 поступило СМС сообщение со следующим текстом: «Верните мне мои деньги 500 $ иначе я пойду к старшему по проверке администрации и в полицию. Жду ответа до 13.30», - передавались показания чиновницы.

В связи с заявлением было зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 189 УК («Вымогательство»).

В декларации указано, что Татьяна Стахевич прописана в Херсоне. Все, что она задекларировала из недвижимого имущества – это земельный участок площадью 44,2 квадратных метра в Казанковском районе. Также она задекларировала зарплату, которую получила в «Профи Аудит», на предприятии «Швейная фабрика «ВИД», а также 22 тысячи 45 гривен от некоего Вячеслава Гошовца.

Стоит отметить, что ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник, отвечая на вопрос о кандидате на пост заместителя главы ОГА, назвал две кандидатуры - одного из Луганска, а второго - николаевца, которого все знают, он не принимал участия в политической сфере, будет отвечать за направление финансов, возможно, в должности первого заместителя.

— Один кандидат, который будет отвечать за финансовые вопросы, будет на должности заместителя главы, может даже и первого заместителя. Он – николаевец и вы все, я думаю, его знаете, потому что там человек профессиональный. Он нигде не был замешан в каких-то политических составляющих, он работал, он профессионал. (...) Он сейчас на обсуждении. Но вы увидите, он вам понравится, - сказал Александр Стадник.

Напомним, ранее Александр Стадник заявил, что у него есть команда, но отказался озвучивать их имена из-за того, что они проходят спецпроверки и собеседования.