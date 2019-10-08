В России объявили в розыск приближенного к Порошенко олигарха Фукса, который известен скупкой активов у окружения Януковича

Олигарх Павел Фукс объявлен Россей в розыск.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из московских судов.

- Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск, - сказала представитель суда.

Издание «Интерфакс» пишет, что компания Mos City Group участвовала в строительстве крупных объектов в Москве.

В декабре 2018 года стало известно об уголовном деле о мошенничестве в отношении застройщика московского долгостроя Sky House, который с 2014 года не исполнял обязательств перед дольщиками. Sky House начали строить в 2009 году. Предполагалось, что он будет готов через два года, но сейчас здание достроено на 90%.

Застройщик проекта - компания «Олтэр» - входит в Mos City Group, а возглавлял ее брат Павла Фукса Роман Фукс. Следствие попросило о его заочном аресте 5 октября.

Сейчас Фукс занимается проектами в Украине. В Украине Фукс известен скупкой активов у окружения Виктора Януковича. Его связывают с президентом Украины Петром Порошенко. В частности, по информации «Схем», Фукс не единожды был замечен за ночными визитами в администрацию Президента и МВД Украины.

Напомним, 8 января СМИ сообщили, что в Мексике задержали близкого к Порошенко олигарха Фукса и замглавы «Народного фронта» нардепа Иванчука. Позже СМИ также сообщили, что Фукс попал в «черный список» США из-за угроз американскому лоббисту. Ранее олигарху уже отказывали во въезде в США и Израиль, а для посещения ему открыты только страны Европы. Позднее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Фукса в Мексике не задерживали.