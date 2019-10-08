При разведении войск на Донбассе ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - глава Генштаба

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Хомчака во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.

- Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию, - сказал Хомчак.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

- Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации, - отметил министр обороны.

Он добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Напомним, разведение войск в районе Петровского и Золотого должно было начаться 7 октября. Однако, по словам главы МИД Вадима Пристайко, процесс не начался из-за недавних обстрелов со стороны боевиков – согласно договоренностям, отвод войск начинается на седьмой день стойкого перемирия.