В руководство департамента Нацзащиты СБУ назначили сотрудника, который мог быть причастен к дискредитации активиста

Глава СБУ Иван Баканов назначил на должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности экс-сотрудника этого же департамента Романа Матковского, которого СМИ называли причастным к организации акции под домом антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Первый»).

- Врать не буду – информация соответствует действительности. Назначили на выходных. Меня пригласили. Та команда, с которой мы работали, когда началась война в сложное время для Украины. Проходил полную проверку, с полиграфом, все как надо, - сказал Матковский.

На вопрос, не помешала ли назначению его причастность к организации акции под домом Шабунина, Матковский ответил, что «к акции под домом Шабунина имеет отношение ровно столько, сколько имеет». Он также добавил, что квадрокоптер на акции был его, а вся акция – нет.

Департамент защиты национальной государственности, согласно описанию на сайте СБУ, отвечает за защиту государственного суверенитета, предупреждение угроз интересам государства и безопасности граждан Украины, противодействие разжиганию вражды на межнациональной и религиозной почве, блокировку проплаченных акций и поиск телефонных террористов.

Активист Шабунин на своей странице в Facebook прокомментировал назначение Матковского.

«Этим назначения Баканов или четко продемонстрировал, кого он считает угрозой государственности, или свою полную профессиональную непригодность. Информация об организации того цирка Матковским - вылезает на первой странице Гугла. Для коррумпированных СБУшников и Баканова, который их защищает, мы действительно представляем опасность. Иван, государственность тут при чем?» - написал Шабунин.

Напомним, Генпрокурор Рябошапка назначил своим заместителем соратника Гриценко.