Контрразведка СБУ идентифицировала личность ФСБшника, который сбивал самолеты ВСУ и участвовал в захвате Дебальцево

Контрразведка СБУ идентифицировала еще одного кадрового российского военного, участвующего в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов. Речь идет о бывшем сотруднике пограничных войск СССР и Погрануправления ФСБ РФ Сергее Кошелеве.

Об этом сообщает ТСН.

На Донбассе Кошелев более известен как экс-заместитель начальника пункта управления 2 ОМСБР с позывным «Удав». В Луганской области Кошелев находится вместе со своим подельником Наилем Нуруллиным с позывным «Баян». Они познакомились во время прохождения службы в Таджикистане. Следует отметить, что Нуруллин поехал на Донбасс с целью спрятаться от кредиторов.

В рядах террористов «боевые товарищи» отвечали за захват в плен украинских военнослужащих, их дальнейший учет и перемещение к местам содержания. После отставки Кошелев вошел в состав Частной охранной организации (ПОО) «Казачий батальон «Степь» в 2014 году. Именно тогда он взял позывной «Удав». Примечательно, что указанная организация официально зарегистрирована в России, а одним из ее совладельцев является Александр Мамошин (позывной «Самурай»), который осуществлял командование боевиками батальона «Степь» на территории «ЛНР».

В группировке Кошелеву досталась должность начальника штаба. Наемник принимал участие в создании организационно-штатной структуры подразделения, отвечал за боевую подготовку террористов и формирование противовоздушной обороны. Именно в то время боевики НЗФ «Степь» уничтожили один вертолет и два самолета ВС Украины.

В составе подразделения «Рим» Кошелев участвовал в захвате Дебальцево, после чего вместе с другими боевиками занимался мародерством и захватом имущества украинской армии на территории города.

Наемник покинул Донбасс в должности заместителя начальника пункта управления 2 ОМСБР 2 «Армейского корпуса» оккупационных войск РФ. На сегодняшний день Кошелев устроился на работу в дежурную ПОО «Рысь-В» (г. Реутов, Московская область). Вполне вероятно, что эти структуры именно сейчас используются как прикрытие для вербовки российских наемников.

Напомним, контрразведка СБУ вывела с оккупированной территории механика ремонтной роты террористической «ЛНР».