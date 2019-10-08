Депутаты Херсонского горсовета требуют от Зеленского и Рады не принимать «формулу Штайнмайера»

Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали обращение к Президенту и Верховной Раде относительно недопущения капитуляции Украины в российско-украинской войне за подписание так называемой «формулы Штайнмайера».

Об этом сообщает «Укринформ».

Голосование проходило в поименном режиме. За решение об обращении проголосовали 28 депутатов, 6 депутатов воздержались.

- Ни при каких условиях не допустить предоставления «особого статуса» оккупированным территориям ни по т. нз. «формуле Штайнмайера», ни путем внесения изменений в законодательство Украины, - говорится, в частности, в обращении депутатов городского совета.

Депутаты также считают, что выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

С трибуны во время обсуждения вопроса депутат городского совета Виталий Урбанский (фракция «Свобода») сообщил, что в Херсоне создан штаб сопротивления капитуляции, в состав которого вошли представители политических партий и общественных организаций.

Мэр Херсона Владимир Миколаенко отметил:

- Абсолютно принципиальная позиция - не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут.

- Мирное население просит наших военных не отступать, - сказала почетная гражданка Херсона, координатор областного волонтерского центра помощи ВСУ Галина Уманец, которая ездит в зону проведения ООС.

Отец погибшего в АТО командира батальона «Херсон» Руслана Сторчеуса, Александр Сторчеус, подчеркнул: «Нужно требовать мира с победой».

Депутат городского совета от Батькивщины Дмитрий Ильченко сказал, что неприемлемое требование, когда речь идет об отводе украинских войск с украинской территории.

Напомним, разведение войск в районе Петровского и Золотого должно было начаться 7 октября. Однако, по словам главы МИД Вадима Пристайко, процесс не начался из-за недавних обстрелов со стороны боевиков – согласно договоренностям, отвод войск начинается на седьмой день стойкого перемирия.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».