В Украине за год вдвое снизилось число волонтеров, - опрос

Волонтерской деятельностью в 2019 году занимались только 9% граждан, это вдвое меньше, чем в прошлом, и близко к уровню 2012 года (10%).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии.

Больше всего волонтеров в западном регионе - 14%, в центральном и восточном - 9%, а меньше всего волонтеров на юге страны - 4%.

Снизилось и количество граждан, которые оказывали благотворительную или материальную помощь людям и общественным организациям - в этом году оно составило 25% опрошенных, а в 2018 - 38,5%.

К активной общественной деятельности привлечены лишь 7,5% опрошенных, ни к одной из ГО, объединению или партии не принадлежит 90% граждан. Основной причиной неучастия в деятельности общественных организаций люди называют то, что подобная деятельность их вообще не интересует - 38,5%, в прошлом году так ответили только 22%. Остальные причины менее существенны, в то время как в прошлом году 27% опрошенных ссылались на отсутствие времени.

Исследование проводилось с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, в Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Опрошено 2040 респондентов, представляющих взросло население страны (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, почти четверть украинцев не считают Россию агрессором, а большинство граждан не знают, что такое «формула Штайнмайера».