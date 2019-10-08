В Николаеве городская комиссия по ЖКХ рекомендует управлению комимущества найти помещение для колледжа прессы и телевидения

Депутаты Николаевского горсовета рекомендуют управлению коммунального имущества найти помещение для колледжа прессы и телевидения, который выселяют из школы №37 в пользу морского лицея.

Об этом шла речь во вторник, 8 октября, в ходе выездного заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города.

Ранее сообщалось, что родительский комитет учеников морского лицея просят выселить из их помещения - школы №37 колледж прессы и телевидения.

Члены комиссии прошлись по помещениям вместе с директором лицея Татьяной Геллер, которая рассказала, что как планируется обустройство некоторых кабинетов. После обхода члены комиссии встретились с продюсером телеканала «ТАК-TV» глава комиссии Алексей Лепишев предложил заслушать идеи депутатов. Евгений Рымарь отметил, что колледж – это коммерческое учреждение, поэтому приоритет надо отдавать не ему, а морскому лицею.

— Это коммерческое заведение, общество с ограниченной ответственностью, если я не ошибаюсь. Первым делом надо удовлетворять потребности нашего управления образования, - сказал Рымарь.

Евгений Рымарь и директор лицея Татьяна Геллер

В то же время сотрудник юридического отдела сообщила, что у колледжа уже нет законных оснований находиться в помещении школы №37, поэтому здание им надо освобождать.

— Оснований законных для продолжения договора ссуды у вас нет. По состоянию на сегодня вы пользуетесь помещением на незаконных основаниях. Нужно рассматривать вопрос по освобождению данного помещения, - сказала чиновница.

Депутат Владислав Ентин спросил, есть ли альтернатива для учеников колледжа. Алексей Лепишев, в свою очередь, предложил рекомендовать управлению коммунального имущества найти подходящее для колледжа помещение.

— Я думаю, что вопрос на весах и перевес явно на стороне нашего муниципального колледжа, он явно виден, потому что мы работаем на благо нашего города и отстаиваем интересы нашего города. Я бы хотел, как глава комиссии, рекомендовать управлению коммунального имущества подыскать срочно помещение, которое будет равноценно данному помещению, чтобы без потерь могли переехать в новое помещение, - сказал Лепишев.

Также в ходе комиссии обсуждался вопрос о том, что колледж будет обжаловать решение суда о выселении и подавать апелляционную жалобу.

— Мы заинтересованы, чтобы обе стороны конфликта были удовлетворены. Это не говорит о том, что мы должны выгнать одних, нет… Мы должны принять Соломоново решение, чтоб было хорошо вашей организации и нашему муниципальному колледжу. Чтобы все были довольны и не возникало в дальнейшем этих вопросов, - отметил Лепишев.

В свою очередь, Ентин сообщил, что в колледже идет процесс обучения, на что тоже необходимо обратить внимание.

— Надо брать во внимание, что у них обучающие процессы. Колледж – это, как ни крути, ни верти, это наши дети, наши жители, - сказал Ентин.

После этой реплики родители учеников, которые были приглашены на заседание, отметили, что уроков в колледже уже давно нет. А Ентин заявил, что и сам колледж в лице его директора Глеба Головченко уже готов переехать, но им нужно помочь с переездом, выделив на это деньги из городского бюджета.

— Крыленко подтверждал намеренье, что готов город участвовать в этом переезде, финансово помочь для того, чтобы что-то демонтировать, потом заново смонтировать, - сказал Ентин.

При этом его коллега, депутат Александр Репин не согласился с Ентиным, отметив, что колледж – это частная собственность.

— Стоп. Если у колледжа нет сертификации, это просто ООО (общество с ограниченной ответственностью - ПН). Вы извините меня, телеканал, который арендует за одну гривну помещение и зарабатывает деньги… - сказал депутат Репин, добавив, что город может помочь с поиском помещения, но сдавать в аренду колледжу его будут на общих основаниях, то есть, за полную стоимость.

В итоге депутаты проголосовали за рекомендацию управлению и предложили обсудить этот вопрос еще раз на следующей комиссии.

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просят городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов.

Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.

В начале июля гороно просило колледж прессы добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.

Также сообщалось, что гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37.