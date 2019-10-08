На встрече с Зеленским в США побывал «авторитетный» бизнесмен Кислин, который хочет вернуть свои активы в Украине

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США на одной из встреч с ним побывал «авторитетный» бизнесмен Сэм Кислин. Президент встречался с представителями еврейской диаспоры и одним из них оказался Кислин.

Об этом сообщает российское издание «The Insider».

Отмечается, что одной из ключевых фигур, связавших команду Трампа и Зеленского, был Сэм Кислин, предприниматель, тесно сотрудничающий с украинской и российской организованной преступностью. Устанавливая мосты между Трампом и Зеленским, он использовал это в своих целях, чтобы «расправиться с экс-президентом Порошенко» и вернуть свои украинские активы, арестованные в ходе антикоррупционных расследований.

В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США 25 сентября в районе гостиницы «Паркер» прошли две встречи: одна – непосредственно в гостинице, другая – в соседнем здании, в ресторане «Русская чайная». В первой, официальной, принимал участие сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. Судя по фотографиям и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй.

На одном из фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы «Паркер» вместе с участниками встречи, два источника подтвердили, что человек в красном жилете (его лицо на фото не попало) – именно Сэм Кислин. Первая из двух встреч была относительно публичной. В ней принимали участие в числе прочих видные представители еврейской диаспоры США. Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.

- Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США, - поясняет источник «The Insider». - Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку.

Основателя компании Trans Commodities в США уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает, в том числе, с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (чем очень гордится), который теперь является советником Трампа.

1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена. В своем интервью НТВ Кислин признал, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

«У Кислина есть и свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил «The Insider» источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича (обиженный Кислин в интервью парадоксально называет конфискацию активов Януковича «актом коррупции»). Судя по всему, речь идет вот о чем: в 2014 году Кислин купил кипрскую компанию «Opalcore Ltd» за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался», - сообщает издание.

В августе он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией. При этом в Киеве, в кадре за спиной у «борца» можно разглядеть Дмитрия Крючкова (в белой рубашке) – фигуранта уголовного дела о присвоении «Запорожьеобленерго» и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.

- Попадание в кадр не случайное, это у Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами, - рассказал «The Insider» источник в Киеве, близкий к следственным органам.

На следствии Крючков, согласившийся на упрощенную процедуру с признанием вины после победы Зеленского (до этого проживал за границей) заявил, что «исполнял указания Порошенко», а сам он ни в чем не виноват.