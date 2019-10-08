Президент Зеленский прилетит в Одессу, чтобы представить нового главу ОГА – им может стать криптовалютный миллионер

Президент Украины Владимир Зеленский снова посетит Одессу. Визит запланирован на эту пятницу.

Об этом сообщает «Думская».

Глава государства представит нового председателя Одесской облгосадминистрации (регион живет без губернатора уже полгода). Скорее всего, им станет 36-летний предприниматель Максим Куцый. Завтра его кандидатуру должен утвердить Кабмин.

Согласно декларации, будущий губернатор женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год составил 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн – от предпринимательской деятельности. Доход жены Куцого составил 865 тысяч грн.

У семьи есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 кв.м в Киеве и земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Передвигается Максим Куцый на «Audi A4 Sline» стоимостью 470,5 тысяч гривен. Также семья задекларировала трое наручных часов торговых марок «Parmigiani Fleurier» и «Rolex» и крупную сумму наличными – 235 тысяч долларов США. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246 тысяч 284 грн. Еще 2,7 млн долларов у него в криптовалютах биткойн и этериум.

Максим Куцый – конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство).

Напомним, ранее Президент сообщил, что выбирает из пяти кандидатур: бизнесмена Андрея Андрейчикова, общественного деятеля Татьяны Петракевич, депутата горсовета и преподавателя Ольги Квасницкой, Максима Куцого и бывшего директора юрдепартамента мэрии Максима Болдина.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский решил пока не назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс. Ранее сообщалось, что кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков владеет бизнесом в Одессе по торговле металлоломом и вывозит его в «Молдавский металлургический завод». Также он может быть связан с пророссийскими деятелями. Позже в Офисе Президента заявили, что Андрей Андрейчиков был бизнес-партнером Владимира Зеленского.