Близкий к Луценко нардеп обнародовал информацию о давлении посольства США на НАБУ относительно определенных уголовных дел

Народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Он обнародовал полученные от журналистов-расследователей документы, среди которых переписка между сотрудниками НАБУ и представителями дипломатических миссий иностранных государств в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 УК Украины «Государственная измена».

В частности, документы, которыми располагает нардеп, свидетельствуют о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью «пазла» вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

- Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ, – сказал Деркач.

Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям «Burisma Group», среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее $16,5 млн.

При этом Деркач утверждает, что международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия пятого президента Украины Петра Порошенко.

- Мы видим в какой конфликт попала новая власть Украины благодаря деятельности предыдущего президента Порошенко. Я хочу подчеркнуть, что я практически уверен, и не только я, а и многие журналисты, что ответственность за ту ситуацию в которой оказалась Украина персонально несет Петер Порошенко – за втягивание Украины во вмешательство в выборы президента в США, за громадное количество коррупционных скандалов и международной коррупции, которая не могла происходить без его контроля или участия, - сказал нардеп Андрей Деркача пресс-конференции.

Деркач также обнародовал документы, как он утверждает, незаконного сбора НАБУ личных данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его семье.

Как отмечается в пресс-релизе, «с 2016 года Полина Чиж направляла на электронную почту Гизо Углавы документы с темой: «Текст для беседы с сотрудниками ФБР по «Черной бухгалтерии Партии регионов». Из документов, по его словам, следует сбор данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его жене.

Отметим, что народный депутат Андрей Деркач избирался в Раду 9 созыва по мажоритарному округу №159 как самовыдвиженец. Деркач является народным депутатом уже седьмой созыв Рады.

Также стоит отметить, что нардеп Деркая является соратником экс-генпрокурора Юрия Луценко. Он в частности присутствовал на свадьбе сына экс-генпрокуроа.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.