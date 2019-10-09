В Николаеве представители власти встретятся с общественностью и обсудят, как добиться мира на Донбассе

В Николаеве в четверг, 10 октября, в Областном дворце культуры представители власти проведут встречу с общественностью, чтобы обговорить мирное урегулирование на Востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Начало мероприятия в 13:00. Встречу проведут в рамках проекта «Диалоги об Украине», инициированного командой президента Украины Владимира Зеленского.

«Целью мероприятия является налаживание качественного непосредственного диалога представителей власти и общества, предоставление гражданам возможности выразить свои мнения и предложения, всем вместе выработать общее понимание решения важных для страны вопросов. Как отметили в Офисе Президента, главным стремлением инициированной программы является учет всего разнообразия мнений граждан по ключевым вопросам развития страны при принятии важных для государства решений».

«Представители власти предоставят гражданам разъяснения, какие шаги для прекращения войны будут сделаны в ближайшее время, какие «красные линии» власть не пересечет и зачем Украина согласилась на «формулу Штайнмайера».Также будут представлены законодательные и бюджетные инициативы по вопросам социальной защиты членов семей погибших Героев, участников боевых действий и членов их семей, развитие ветеранских проектов и институциональное развитие ветеранской общественности», - сообщили в ОГА.

В пресс-службе ОГА «Преступности.НЕТ» уточнили, что на встрече точно будет глава облгосадминистрации Александр Стадник, ожидается прибытие чиновников из Офиса Президента, Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов. Пока неизвестно, кто именно из чиновников приедет и будут ли представители всех перечисленных ведомств.