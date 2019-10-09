Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Одесской, Харьковской и Тернопольской ОГА

Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение новых председателей Одесской, Тернопольской и Харьковской областных администраций.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Одесскую область возглавит предприниматель Максим Куцый. Он конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство).

Регион живет без губернатора уже полгода после апрельской отставки Максима Степанова.

Тернопольскую область возглавит Игорь Сопель, который баллотировался от «Слуги народа» по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО «Агробизнес», которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

Предыдущий тернопольский губернатор Степан Барна был уволен Зеленским еще в июне.

Харьковскую область возглавит бывший адвокат, а ныне депутат Верховной Рады Алексей Кучер, также представляющий «Слугу народа». Он сменит на этой должности Юлию Светличную.

Все они вступят в должность только после подписания соответствующих указов президентом Владимиром Зеленским.

Напомним. 19 сентября в Николаеве представили нового главу ОГА Стадника и начальника УСБУ Герсака.