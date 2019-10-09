Правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы, - премьер Гончарук

Кабинет министров Украины не планирует повышение тарифов в ближайшее время.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, правительство на заседании в среду не принимало никаких решений по росту тарифов.

- Мы хотим сделать так, чтобы тарифы не увеличивались. Единственное, что я могу точно сказать, сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повышались тарифы, - заявил Гончарук.

Напомним, ранее в Кабмине поддержали инициативу «Честная платежка» - стоимость тепла теперь не должна превышать 1400 гривен за Гигакалорию.