«Формулы Штайнмайера» для Крыма сейчас нет, - Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины не представляется возможной.

Об этом он сказал на выставке Оружие и безопасность в Киеве, пишет Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос, существует ли своя формула Штайнмайера для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает глава государства, «Украина сама не справится».

- Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня, - сказал Зеленский.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».