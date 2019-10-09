В Кабмине сначала сообщили о согласовании кандидатуры главы Харьковской ОГА, но позже убрали эту информацию

Алексей Кучер Кабинет министров сначала сообщил о согласовании кандидатуры нардепа Алексея Кучера на должность председателя Харьковской обладминистрации, а потом убрал его фамилию из пресс-релиза.

Об этом сообщает «Левый берег».

В связи с этим одни СМИ успели сообщить о согласовании трех губернаторов, а другие - только двух.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из фракции «Европейская солидарность» объяснил случившееся так:

«Интересно проходило сегодня на Кабмине согласование кандидатов на руководителей Одесской и Харьковской областных государственных администраций. На Одесскую область Офис президента согласовал Максима Куцого. Но при рассмотрении решили вопрос отложить на следующий Кабмин. А в самом конце заседания премьер передумал и провел вопрос.А по Харьковской области наоборот. Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от «Слуги народа» Кучера, но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли».

«Тому що #урядтехнократов», - пошутил Гончаренко в Facebook.

Сейчас Харьковскую ОГА возглавляет Юлия Светличная. 8 октября она подала декларацию в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее пресс-служба правительства сообщала, что Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение новых председателей Одесской, Тернопольской и Харьковской областных администраций.