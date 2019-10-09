Завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации – прокуроры не спешат соглашаться на это

Тарас Дунас Исполняющий обязанности начальника Департамента кадровой работы и госслужбы ГПУ Тарас Дунас разослал в местные прокуратуры разъяснения, согласно которым заявления о переводе в обновленное ведомство и на переаттестацию нужно подавать только в форме, которая предусматривает согласие прокурора на аттестацию, на результат которой могут повлиять непроверенные анонимные жалобы. Со всей страны на это пока согласились только 15,1% прокуроров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-следователь Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам Галина Климович, опубликовав соответствующее письмо за подписью Дунаса.

«По состоянию на 08.10.2019 будто только 15,1% прокуроров от общей численности всех прокуроров Украины согласились на публичное унижение собственного достоинства, в том числе на разбирательство в отношении себя анонимок, которые вне закона. Надеюсь, что это - не страх перед сомнительными тестами и бессмысленными процедурами, а именно защита таким образом личного достоинства и чести, а еще - цивилизованный сопротивление беззаконию», – отметила она.

В комментариях Климович подчеркнула, что заявления должны быть поданы только в четкой форме по образцу, размещенном на сайте ГПУ, и без посторонних пометок.

«Кроме того, согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятия решения кадровой комиссии может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению», – говорится в образце заявления.

Пресс-секретарь бывшего Генпрокурора Лариса Сарган также опубликовала информацию, согласно которой в Николаевской области, прокуратуру в которой недавно возглавлял Тарас Дунас, подобные заявления подали только 24,6% прокуроров. А последний день подачи заявлений – 15 октября.

«Куда спешить прокурорам, если по анонимке на его место может прийти «нужный сотрудник», информация о котором не подлежит дополнительному официальному подтверждению», – отметила Сарган.

Стоит отметить, что весь «Порядок прохождения прокурорами аттестации» также был сформирован Тарасом Дунасом и согласован Генпрокурором Русланом Рябошапкой 3 октября.

Добавим, что по информации УНН, часть прокуроров готовит обращение на имя Президента Украины Владимира Зеленского, в котором требуют не считать их «баранами» и требуют проведения реформ законными и человечными методами. Текст указанного обращения сейчас распространяется между прокурорами разных регионов Украины и продолжается сбор подписей.

Они отмечают, что такое «обновление» может стать инструментом для увольнения неугодных власти сотрудников прокуратуры и назначение «подконтрольных».

Напомним, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в 2020 году планирует провести переаттестацию сотрудников региональных и местных прокуратур. 23 сентября Президент Владимир Зеленский подписал законы о начале реформы прокуратуры (№1032) и о перезагрузке власти (изменениях в закон о госслужбе, №1066).

Отдельно напомним, что прокурором Николаевской области после перевода Дунаса могут назначить сослуживца губернатора Стадника Мушега Соломонова, получающего 50 тысяч гривен пенсии ежемесячно.