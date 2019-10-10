Глава Офиса Президента Богдан заявил, что никогда не общался с американским авторитетом Кислиным

Глава Офиса Президента Андрей Богдан уверяет, что никогда не общался с американцем Сэмом Кислиным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине», - заявил он.

Напомним, что ранее российское издание «The Insider» сообщило, что Кислин побывал на встрече еврейской диаспоры с Зеленским в США. Также сообщалось, что Кислин провел тайную встречу с Богданом. Издание сообщало, что ранее «Андрей Богдан не ответил на запрос The Insider [о встрече с Кислиным]. Получить ответ от пресс-службы Зеленского также не удалось».

После публикации встречу Зеленского с Кислиным опровергли сначала в пресс-службе Офиса Президента, затем и Богдан заявил, что не встречался с американским авторитетным бизнесменом.

Основателя компании Trans Commodities в США уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает, в том числе, с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Трампа.