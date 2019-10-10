Президент Зеленский в Киеве проводит первый пресс-марафон для украинских и иностранных журналистов ОНЛАЙН

В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский проводит в Киеве пресс-марафон.

В Kyiv Food Market Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов: представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

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11:01 Спрашивают, как Зеленский будет реагировать на отмену национализации Приватбанка.

- Я буду защищать только интересы державы Украина. Я в своей жизни ни одному судье не звонил, ничего не просил. Я не имею права влиять.

10:55 За стол к президенту села вторая группа журналистов, в беседе небольшая пауза на фотосессию.

10:48 Зеленского спрашивают об акциях протеста против формулы Штайнмайера.

Он признал, что Офис президента недостаточно хорошо объяснил населению позицию Украины и это было ошибкой. Однако само согласование формулы не является ошибкой, потому что Украина стремится закончить войну, заявил президент.

Он также раскритиковал Порошенко за подстрекательство протестных настроений.

«Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан», — заявил Зеленский.

10:38 Зеленского спросили о дате возможного нормандского саммита. Он говорит, что Россия не подтвердила предложенную дату, и что не знает, будет ли «прямая встреча» с Путиным.

- У меня есть варианты дат.

Он отметил, что торопится с нормандской встречей, потому что статистика с фронта - "два дня/один человек погибший".

10:31 Зеленского спросили о резонансных уголовных делах и обещанных «посадках». Он отметил, что когда пришел к власти, думал, что на второй день сажать начнем.

- Быстрее этого парламента нет парламента - и не было за все годы... Есть регламентные вещи в Раде, которые мы не имеем права нарушать, а если хотите знать мое мнение: мы должны каждый день находить какие-то выкрутасы, чтобы обойти какие-то вещи, чтобы принять закон. Потому что общение по поводу законопроектов проходит очень долго, - сказал он.

- Все страны, начиная с Германии, Франции, Израиля, Англии - все лидеры эти стран, с кем я говорил, они аплодировали той скорости, с какой мы работаем. Просто аплодировали. Другие иностранные послы говорили: вы не спешите, вы молодцы, но вы немножко помедленнее, - сказал он. - Если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Это прошли все страны мира.

10:24 Прозвучала вопрос серия вопросов о скандальном звонке Трампа Зеленскому. Президент заявил, что звонок не мог повлиять на отношения с Украиной.

- Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США, - говорит Зеленский.

Зеленский сообщает, что его целью было лишь добиться встречи с Трампом:

- Я хотел затянуть его в Украину, - отметил Президент.

Президент сообщает, что предлагал Трампу на встрече в Нью-Йорке сменить риторику в отношении Украины.

- С оружием или с «Буризмой» наши звонки никак не связаны. Они заблокировали эту программу (по военной помощи - ПН) еще в июне. Я собирался поднять этот вопрос еще в Польше (1 сентября – ПН) Но гогда мы говорили с Трампом по телефону (в августе), этого вопроса не было совсем.

По словам Зеленского, этот вопрос они обговорили уже на личной встрече с Трампом, после чего военная помощь была разблокирована.

10:18 Президент также отметил, что Украина работает над возвращением вещания украинских каналов на оккупированной территории Донбасса. По его словам, этот вопрос поднимается и в переговорах с международными партнерами Украины.

Пока же Зеленский назвал лучшим средством коммуникации работающие в безопасности КПП на линии разграничения. Мол, люди, которые их пересекают и приносят информацию с подконтрольных частей Украины — это «живое телевидение».

10:12 Зеленский заявил, что его миссия - за оставшиеся 4,5 года остановить войну.

- Какого президента выбирала Украина? Президента, который остановит войну. Именно это моя миссия.

Он отмечает, что для него все гражданские украинцы равны - что из Донбасса, что из других регионов.

- Вся та часть людей, которая живет там и чувствует себя украинцами — они должны знать, что мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А, — говорит президент.

- Планом Б он назвал вариант, когда возврат территорий затянется, но «тогда приоритетом все равно будут люди», - заявил Зеленский, добавив, что в таком случае Украина должна обеспечить их работой над подконтрольной территории.

10:10 Первый вопрос — от Новостей Донбасса. Президента спрашивают, что бы он сказал жителям Донецка и Луганска, которые боятся возвращения Украины.

10:08 Пришел Зеленский. Говорит, «тут прикольно, хорошее место».

- Просто не хотелось встречи официальной, подготовленные какие-то вопросы, - обратился он к журналистам.

Извинился за опоздание, так как «переодевался после утреннего кросса» в официальную одежду. Перед началом разговора отдал телефон кому-то из своего окружения, попросив дать ему мобильный, «если жена, мать или дети будут звонить».

10:04 Первый пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского начался.

09:59 У здания собралось несколько протестующих — часть из них представляют ВО Свобода и предлагают свои вопросы Зеленскому, еще несколько человек протестуют против властей Киева и Днепра, передает «Новое время».

Также издание отмечает, что обстановка внутри очень неформальная. На столах — кофе и круассаны с сыром и ветчиной. Первая группа журналистов (их состав формировали в ОП) уже готовится беседовать с Владимиром Зеленским.

09:55 Первый этаж фудмаркета, где будет проходить пресс-марафон, открыт для всех посетителей, которые захотят подкрепиться, передает Лига.Новости. Но им тоже придется пройти рамку металлодетектора.

На втором этаже расположился пресс-рум для журналистов, которые будут ожидать своей очереди зайти к Зеленскому.

09:45 Журналистов начали пускать на место проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского в Kyiv Food Market, сообщает УНН.

Так, в помещение Kyiv Food Market на улице Московской заходят представители СМИ. У входа установлены рамки-металлоискатели.

09:37 Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель сообщила, что на пресс-марафон с Зеленским аккредитовано более 300 украинских и иностранных журналистов.

«Аккредитовано более 300 журналистов.Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимир Зеленский! Время на общение еще направляется», - написала Мендель.

Мендель также отмечает, что встреча Зеленского с журналистами будет длиться около 10 часов. По ее словам, в список аккредитованных журналистов не попали те, которые предоставляли от редакции больше людей, чем было обусловлено требованиями пресс-службы; у которых не было удостоверения журналиста; которые написали после окончания срока аккредитации.

09:30 Вблизи места проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского усилили меры безопасности, сообщает УНН.

У здания Kyiv Food Market на улице Московской в Киеве, где пройдет пресс-марафон, у входа уже установили рамки-металлоискатели. Меры безопасности усилены.

Однако, пока улицы в этом районе не перекрыты. В середину места проведения пресс-марафона пока не пускают.