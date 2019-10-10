«Мы недостаточно хорошо объяснили населению позицию Украины и это было ошибкой»: Зеленский о «формуле Штайнмайера»

Фото: Офис Президента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ОП проиграл информационно тем, что не объяснил украинцам позицию государства по «формуле Штайнмайера».

Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-марафона, который проходит 10 октября в Киеве.

Он признал, что Офис Президента недостаточно хорошо объяснил населению позицию Украины и это было ошибкой. Однако само согласование формулы не является ошибкой, потому что Украина стремится закончить войну, заявил президент.

Он также раскритиковал Порошенко за подстрекательство протестных настроений.

– Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером нового Майдана. Но он забывает, что он уже не президент. Даже не то что забывает, а не верит. Я боюсь, что это уже на физическом уровне проблема. Он против разведения (сил на Донбассе, - прим.), и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, что он немножко подталкивает Майдан своими средствами массовой информации, и своими действиями. Случайно гулял-гулял - и пришел на Майдан? - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что не собирается держаться за должность, как экс-президент Виктор Янукович.

– Я ничего этого не боюсь. В любой момент и любую секунду, если общество решит, что не хочет, чтобы я был президентом... Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они тогда выберут. Они точно не выберут прекращение войны, и они точно будут выбирать среди того меню товаров, которое есть на рынке, продажном политическом рынке, - сказал Зеленский.

Президент добавил, что лично он - не входит в это «меню».

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».

После возникшей критики Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к народу Украины из-за формулы Штайнмайера.

Напомним, что в Киеве проходил пикет против «формулы Штайнмайера», куда приехал и экс-глава государства Петр Порошенко. В свою очередь, глава ОП Андрей Богдан опубликовал сообщения, в которых за митинг предлагаются деньги.