«Вы меня выбрали. Вы хотите какого?»: Зеленский эмоционально высказался против разногласий и призвал не садить его «на шпагат»

Президент Украины Владимир Зеленский против референдумов по каждому вопросу, который входит в его компетенцию, и просит не ставить его «на шпагат» и послаблять «разными акциями».

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

Говоря о Минских соглашениях, он отметил, что в них прописано «отведение еще некоторых... вы знаете, которое мы не можем себе позволить».

– Что с этим мне делать? А там подписали люди того человека, который сейчас ходит и говорит: ай-ай-яй. Я как Ван Дамм в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги – на три меня бы посадили. Поэтому я делаю то, что могу, в этих рамках, отвожу там, где могу обеспечить безопасность, – сказал он.

– А когда мне скажут, что дальше, пожалуйста, Володя Зеленский, дальше по Минску иди, я в тот момент приду к вам и скажу: а сейчас, уважаемое общество, давайте сядем все вместе на этот шпагат и вместе будем отвечать за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем или можем потом потерять. Вот как это будет. Я готов принимать решения. Но как только я принимаю решения, мне говорят: чего ты со мной не пообщался? Как только я принимаю решения – как ты мог отдать Цемаха? Я принимаю решения, я потому и Президент. Потому тех людей в тех условиях я и вернул домой. Да, это сложное решение, да, не всеми в мире поддержано. Но я готов такие решения принимать, – подчеркнул Зеленский.

Далее он отметил, что если постоянно отвлекаться на обсуждения какого-то государственного вопроса, то можно остаться вообще без решения проблемы или затянуть процесс на длительный период. Он отметил, что как избранный большинством голосов лидер страны несет ответственность за принятые им решения.

– Но если меня сажать на шпагат каждый день, то я буду обращаться к обществу, и вы получите Президента, который будет говорить вам: вместе садимся, по каждому человеку (я извиняюсь перед господином Сенцовым), у нас там Цемах, у нас там Сенцов - ну шо, референдум? Референдум! Еще три месяца. Хорошо. Дальше. Клых - референдум? Референдум. Поехали! Кто там дальше? Моряки. Референдум? Референдум. Все говорят: моряки – это не вы, это решение суда. Хорошо, но почему после решения они не были возвращены? Я не говорю, что это я сам, но я хоть что-то сделал или нет, или все это пшик? Поэтому нужно решить, какого Президента хочет Украина. Вы меня выбрали. Вы хотите какого? Чтобы после каждого слова рассказывать, кого и как я буду переодевать, чтобы все были? – заявил Президент, подчеркнув, что не имеет права раскрывать все карты, чтобы не подыгрывать врагу.

– Так что мне делать? Кто я с моими ребятами? Я Президент, я стратег или я коммуникатор между тем, чего хотят наши люди, и чего не хотят наши люди. Кто я? Поэтому если я чувствую, что могу это сделать и что это ожидания людей, я делаю. Если я чувствую, что это приведет к войне, я сомневаюсь, потому что понимаю, чем рискую. Не собой, а людьми, – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал дать ему возможность работать, а не «послаблять разными акциями».