Президент Украины обратится в Кабмин насчет Варваровского моста, но ничего конкретного не обещает

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.

Об этом Зеленский заявил во время общения с прессой 10 октября.

Впрочем, никаких конкретных шагов по поводу ремонта моста Зеленский не назвал.

- Обращусь обязательно к премьер-министру (начал записывать)… Николаев, мост, Криклий. Я обращусь к премьер-министру, к Криклию тоже. И к Стаднику, правильно? К губернатору, - сказал Зеленский.

Напомним, что в ходе визита в Николаев министр инфраструктуры Криклий, комментируя ситуацию с Варваровским мостом, предложил городу взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать мост. Мэр Сенкевич затем заявил, что Варваровский мост - это проблема всей Украины, и Николаев не будет брать кредит для его ремонта.